Rui Patricio, lunedì a Roma per le visite mediche (Di sabato 10 luglio 2021) A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio: Rui Patricio sosterrà le visite mediche con la Roma lunedì, nuovo portiere per Josè Mourinho Gianluca Di Marzio, durante un collegamento con Calciomercato l'Originale, ha dato un aggiornamento sul mercato della Roma. lunedì Rui Patricio sarà nella Capitale per sostenere le visite mediche con il club giallorosso. Nuovo portiere per la squadra di Josè Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - DiMarzio : La #Roma conta di definire oggi #RuiPatricio. Visite confermate per #PauLopez - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, sempre più vicino l'arrivo di #RuiPatricio dal #Wolverhampton - RubenMourinista : RT @forzaroma: #RuiPatricio, previste per lunedì le visite mediche a #Roma #ASRoma - RomaTunisi : Rui Patricio lunedì a Roma per le visite mediche. Di Marzio -