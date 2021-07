Rugby, Mercato: Paolo Garbisi a sorpresa lascia Treviso e firma con Montpellier (Di sabato 10 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno sul Rugby azzurro. Paolo Garbisi, la giovane apertura che quest’anno è esplosa con la maglia della Benetton Treviso e dell’Italia, ha lasciato i biancoverdi e ha firmato un contratto biennale con i francesi del Montpellier. Paolo Garbisi è nato a Venezia il 26 aprile 2000, cresciuto nelle giovanili del Mogliano, dopo aver frequentato per un anno l’Accademia Federale, nella stagione 2018-19 è stato messo sotto contratto con il Petrarca Padova. Le sue qualità, però, l’hanno portato subito a essere permit player per ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Un fulmine a ciel sereno sulazzurro., la giovane apertura che quest’anno è esplosa con la maglia della Benettone dell’Italia, hato i biancoverdi e hato un contratto biennale con i francesi delè nato a Venezia il 26 aprile 2000, cresciuto nelle giovanili del Mogliano, dopo aver frequentato per un anno l’Accademia Federale, nella stagione 2018-19 è stato messo sotto contratto con il Petrarca Padova. Le sue qualità, però, l’hanno portato subito a essere permit player per ...

