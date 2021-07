Roma | precipitò nell’ascensore della metro morendo a soli 4 anni | condannato dipendente ATAC

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 luglio 2021) Cadde aprecipitando per 22 metri all’interno dell’ascensorefermataFurio Camillo. Morì sul colpo, Marco, un bimbo di: era il 9 luglio 2015. Oggi, unche intervenne per liberare mamma e figlio dall’ascensore rimasto bloccato, è stato. La tragedia e la condanna A 5esatti dalla tragedia in cui perse la vita marco, un bimbo di, unè stato ...