Roma | Pjanic si offre | ma il ritorno è complicato

(Di sabato 10 luglio 2021) Miralemè in uscita dal Barcellona. Il centrocampista bosniaco è finito sul mercato e i catalani pur di lasciarlo partire e risparmiare l’ingaggio sono disposti a liberarlo a parametro zero. Il giocatore sta spingendo per tornare in Italia e si sarebbe offerto a vari club, tra cui la. Il bosniaco nella capitale ha L'articolo

Un altro nome 'caldo' del calciomercato estivo in casa Juve è quello di Miralem. Il centrocampista bosniaco ha vissuto una stagione ai margini nel suo primo anno al Barcellona ed ha già ...Miralemseparato in casa a Barcellona e alla ricerca di una nuova squadra: il bosniaco vorrebbe tornare in Serie A Miralemvive da separato in casa la sua avventura al Barcellona. Il bosniaco ha ricevuto il via libera per andare via gratis dai blaugrana ma la situazione non è proprio così semplice. Come ...Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, tramite il suo agente, Pjanic sta sondando il terreno con diverse big italiane tra cui la Roma. Un ritorno di fiamma ad oggi quasi impossibile alla luce dei ...Vista la complicata esperienza la Barcellona dopo l'addio alla Juventus, Miralem Pjanic vorrebbe tornare a giocare in Serie A e sta per questo motivo sondando il terreno con diverse big italiane tra ...