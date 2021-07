Roma bersaglio dell’ISIS: “I giorni della battaglia stanno arrivando” (Di sabato 10 luglio 2021) Molto spesso nel corso degli anni, lo Stato Islamico ha citato la Capitale d’Italia in chiave terroristica, ma ora, la questione inizia a farsi più seria. Difatti giovedì, su alcuni canali digitali di diffusione di propaganda jihadista, si è parlato del vertice della coalizione internazionale contro il Daesh, tenutosi proprio a Roma alla fine del mese di Giugno: “Il ministro ha detto che “non è sufficiente” contrastarci in Iraq e in Siria, ritenendo che l’espansione dello Stato Islamico in Africa e nel Sahel “è preoccupante” e affermando che proteggere il Sahel significa “difendere l’Europa””. Inoltre è stato più volte ribadito: “Lo Stato islamico prenderà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Molto spesso nel corso degli anni, lo Stato Islamico ha citato la Capitale d’Italia in chiave terroristica, ma ora, la questione inizia a farsi più seria. Difatti giovedì, su alcuni canali digitali di diffusione di propaganda jihadista, si è parlato del verticecoalizione internazionale contro il Daesh, tenutosi proprio aalla fine del mese di Giugno: “Il ministro ha detto che “non è sufficiente” contrastarci in Iraq e in Siria, ritenendo che l’espansione dello Stato Islamico in Africa e nel Sahel “è preoccupante” e affermando che proteggere il Sahel significa “difendere l’Europa””. Inoltre è stato più volte ribadito: “Lo Stato islamico prenderà ...

