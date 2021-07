Roma | arrestato un 25enne salito sull' auto della polizia dopo Italia - Spagna

(Di sabato 10 luglio 2021) È stato individuato, in poco più di 24 ore, uno degli uomini che il 6 luglio scorso, in occasione dei festeggiamenti per l'incontro di calcio, era stato protagonista di alcune ...

Il Questore diMario della Cioppa ha dato precise disposizioni in merito, indicando alla Digos e alla Squadra Mobile di continuare le attività di indagine fino a che sarà identificato ed ...L'è uno straniero residente in provincia di Cosenza, del quale non è stata fornita la ... I sette denunciati risiedono tra Napoli,e Foggia. L'indagine è nata da una segnalazione della ...Il provvedimento è scaturito a seguito dell’intervento effettuato lo scorso mese di giugno quando i carabinieri si erano precipitati nell’abitazione di Casal Palocco rispondendo alla richiesta di aiut ...Il 25enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate ...