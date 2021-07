Roma, alla ricerca dei vandali della notte di Italia-Spagna: arrestato il 25enne che è salito sull’auto della polizia (Di sabato 10 luglio 2021) Martedì 6 luglio dopo i rigori e la vittoria dell’Italia, nella Capitale – e in tutta la penisola – si è letteralmente scatenato l’inferno. Petardi esplosi accanto alle folle, risse, danneggiamenti contro le auto, fumogeni ma anche atti di goliardia estremi; i social in questo sono serviti per mostrare come, in tutta Italia, le persone abbiano perso il controllo: ragazzi che, senza nessun problema, sono saliti sulle macchine della polizia o sugli autobus o ancora hanno insultato i vigili del fuoco in azione. Dopo quanto riportato nei verbali della notte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 luglio 2021) Martedì 6 luglio dopo i rigori e la vittoria dell’, nella Capitale – e in tutta la penisola – si è letteralmente scatenato l’inferno. Petardi esplosi accanto alle folle, risse, danneggiamenti contro le auto, fumogeni ma anche atti di goliardia estremi; i social in questo sono serviti per mostrare come, in tutta, le persone abbiano perso il controllo: ragazzi che, senza nessun problema, sono saliti sulle macchineo sugli autobus o ancora hanno insultato i vigili del fuoco in azione. Dopo quanto riportato nei verbali...

