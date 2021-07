Roberta Di Padua pubblica una foto al mare, arriva il commento del bellissimo cavaliere: cosa bolle in pentola? (Di sabato 10 luglio 2021) Roberta Di Padua all’interno di Uomini e Donne ha fatto strage di cuori. La dama è stata una delle donne più desiderate ed ammirate del Trono Over ed ora che si gode l’estate, sembra che sia tornato “alla ribalta” un ex cavaliere che ha sempre nutrito un forte interesse per lei. Roberta Di Padua, il commenti dell’ex cavaliere Roberta Di Padua in seguito alla fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha vissuto un momento di difficoltà. La dama ha dovuto fare i conti con quelle inevitabili e naturali emozioni che la separazione da una ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021)Diall’interno di Uomini e Donne ha fatto strage di cuori. La dama è stata una delle donne più desiderate ed ammirate del Trono Over ed ora che si gode l’estate, sembra che sia tornato “alla ribalta” un exche ha sempre nutrito un forte interesse per lei.Di, il commenti dell’exDiin seguito alla fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha vissuto un momento di difficoltà. La dama ha dovuto fare i conti con quelle inevitabili e naturali emozioni che la separazione da una ...

