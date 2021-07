Robert Downey Jr. e la sua nuova vita post Marvel: "Ho cose grandi e divertenti in arrivo" (Di sabato 10 luglio 2021) A due anni di distanza da Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. ha parlato della sua nuova vita post Iron Man, l'eroe che ha salutato dopo un decennio. Robert Downey Jr., interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, ha raccontato com'è la sua vita oggi, lontano dai supereroi, dopo un anno trascorso a casa a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo aver inaugurato, con Iron Man del 2012, quello che è poi diventato uno dei franchise più amati e proficui di sempre, Robert Downey Jr. ha detto addio al ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) A due anni di distanza da Avengers: Endgame,Jr. ha parlato della suaIron Man, l'eroe che ha salutato dopo un decennio.Jr., interprete di Iron Man nelCinematic Universe, ha raccontato com'è la suaoggi, lontano dai supereroi, dopo un anno trascorso a casa a causa dell'emergenza sanitaria. Dopo aver inaugurato, con Iron Man del 2012, quello che è poi diventato uno dei franchise più amati e proficui di sempre,Jr. ha detto addio al ...

