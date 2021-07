Riva: «Questa Italia somiglia alla nostra del ’68. Barella ne è il simbolo» (Di sabato 10 luglio 2021) Gigi Riva esalta l’Italia di Mancini in finale ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante del Cagliari e della Nazionale Gigi Riva ha rilasciato un’intervista a la Repubblica. Italia – «Questa è una squadra per la quale mi viene subito un aggettivo che in fondo la riassume perfettamente: bella. Credo che dica tutto». POSSIBILE VITTORIA – «Vedo volontà ferrea, voglia di fare, un gruppo unito, un bell’ambiente e una squadra convincete. E perché gioca davvero bene. Mi colpisce» . GIOCATORI – «Questi giocatori hanno evidente consapevolezza delle proprie capacità. Sanno di essere superiori, come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Gigiesalta l’di Mancini in finale ad Euro 2020: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante del Cagliari e della Nazionale Gigiha rilasciato un’intervista a la Repubblica.– «è una squadra per la quale mi viene subito un aggettivo che in fondo la riassume perfettamente: bella. Credo che dica tutto». POSSIBILE VITTORIA – «Vedo volontà ferrea, voglia di fare, un gruppo unito, un bell’ambiente e una squadra convincete. E perché gioca davvero bene. Mi colpisce» . GIOCATORI – «Questi giocatori hanno evidente consapevolezza delle proprie capacità. Sanno di essere superiori, come ...

