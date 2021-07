Ripartenza senza cultura: il mondo dell’arte e dello spettacolo resta al palo (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 11 lug – Nonostante i toni trionfanti e le garanzie con cui è stata promessa la Ripartenza del mondo della cultura, ad oggi essa appare mera utopia. E’ evidente che il quasi totale abbandono del settore artistico e culturale abbia provocato dei danni economici evidenti. E’ altrettanto evidente che il lavoro derivante da esso ed il fatturato delle attività che hanno subito chiusure e limitazioni sono insostenibili. Tanto più se si protrarranno ancora a lungo. Eppure, ogni possibilità di rinascita dopo gli anni della pandemia non può prescindere anche dall’apporto di questo mondo.In primis, viviamo da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 11 lug – Nonostante i toni trionfanti e le garanzie con cui è stata promessa ladeldella, ad oggi essa appare mera utopia. E’ evidente che il quasi totale abbandono del settore artistico ele abbia provocato dei danni economici evidenti. E’ altrettanto evidente che il lavoro derivante da esso ed il fatturato delle attività che hanno subito chiusure e limitazioni sono insostenibili. Tanto più se si protrarranno ancora a lungo. Eppure, ogni possibilità di rinascita dopo gli anni della pandemia non può prescindere anche dall’apporto di questo.In primis, viviamo da ...

