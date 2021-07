Riforma della Giustizia, Cartabia: "Nel rispetto della Costituzione" (Di sabato 10 luglio 2021) “Sono state settimane di continui colloqui. Il fatto però che il Consiglio dei ministri abbia approvato il progetto all’unanimità è stato un traguardo importante. Raggiunto nell’ultimo miglio, anche grazie alla determinata guida del premier che lo ha sostenuto con convinzione”. Così il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha parlato della Riforma della Giustizia penale in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.“La Giustizia da anni è il tema più divisivo in Italia, e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) “Sono state settimane di continui colloqui. Il fatto però che il Consiglio dei ministri abbia approvato il progetto all’unanimità è stato un traguardo importante. Raggiunto nell’ultimo miglio, anche grazie alla determinata guida del premier che lo ha sostenuto con convinzione”. Così il ministro, Marta, ha parlatopenale in un’intervista al ‘CorriereSera’.“Lada anni è il tema più divisivo in Italia, e ...

Advertising

davidefaraone : Conte dice che non canta vittoria sulla riforma della prescrizione, “torna un’anomalia italiana”. Credo che le unic… - fattoquotidiano : IIl governo guidato dall’ex presidente della Bce, Mario Draghi, propone una riforma della Giustizia che non ha null… - davidefaraone : Se Bonafede e Di Battista sono contro la riforma della giustizia approvata ieri in consiglio dei ministri, vuol dir… - ReTwitStorm_ita : RT @GiuliaCortese1: #Renzi ci riprova. Questa volta propone un #referendum abrogativo del #redditodicittadinanza. Alla vigilia della riform… - SolariPaolo : RT @borghi_claudio: Eh beh in effetti ormai che il danno è fatto e siamo al semestre bianco, quindi la sedia non è più in pericolo è giusto… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma della Riforma della giustizia, le armi spuntate dei Cinque stelle Le convulsioni del Movimento Cinque Stelle sulla riforma della giustizia erano prevedibili. Ma era scontato anche che alla fine i grillini l'avrebbero votata: altrimenti si sarebbero trovati isolati e insieme spaccati. Prigionieri non di una ...

Rossano Sasso/ "Scuola limiti gli influencer, gli studenti hanno pensiero autonomo' ...del voto al Senato ai diciottenni (riforma storica passata ufficialmente 48 ore fa a Palazzo Madama). Vincenzo De Luca/ "Se casi di covid aumenteranno nuove chiusure a fine agosto" 'Il ruolo della ...

Cartabia: «La riforma della giustizia? Non è solo un compromesso, ma rispetto della Costituzione» Corriere della Sera Riforma della Giustizia, Cartabia: "Nel rispetto della Costituzione" “Sono state settimane di continui colloqui. Il fatto però che il Consiglio dei ministri abbia approvato il progetto all’unanimità è stato un traguardo importante. Raggiunto nell’ultimo miglio, anche g ...

Tensione Conte-Grillo sulla giustizia, scontro nel M5s E' una polveriera il Movimento 5 stelle, il giorno dopo il via libera in Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia. Tornano a spirare venti di scissione, perché riemerge con forza la contrap ...

Le convulsioni del Movimento Cinque Stelle sullagiustizia erano prevedibili. Ma era scontato anche che alla fine i grillini l'avrebbero votata: altrimenti si sarebbero trovati isolati e insieme spaccati. Prigionieri non di una ......del voto al Senato ai diciottenni (storica passata ufficialmente 48 ore fa a Palazzo Madama). Vincenzo De Luca/ "Se casi di covid aumenteranno nuove chiusure a fine agosto" 'Il ruolo...“Sono state settimane di continui colloqui. Il fatto però che il Consiglio dei ministri abbia approvato il progetto all’unanimità è stato un traguardo importante. Raggiunto nell’ultimo miglio, anche g ...E' una polveriera il Movimento 5 stelle, il giorno dopo il via libera in Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia. Tornano a spirare venti di scissione, perché riemerge con forza la contrap ...