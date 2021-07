Ribery contro la Fiorentina | perché l’ex Bayern Monaco ha ragione

(Di sabato 10 luglio 2021) Laha deciso di non confermareper la prossima stagione,non ha gradito l’atteggiamento del club viola. Nel complesso l’esperienza in Italia è stata altalenante, il francese ha fatto vedere ottime giocate, ma è stato ampiamente condizionato dagli infortuni.ha deciso di parlare a Toscana Tv e non ha risparmiato le frecciate: “sono una persona vera e ho dato veramente tutto, com’è nella mia mentalità. Per tre o quattro settimane dallanon mi ha chiamato nessuno, ci poteva essere la sensazione che mancasse il rispetto ...

Commenta per primo Franck, che ha da poco lasciato la Fiorentina per via del mancato prolungamento del suo contratto, ... Nel 2006 persi la finale del Mondialel'Italia, io avevo 24 anni, ......Buffon e Frank(al momento svincolato, ma in cerca di squadra). In molti dei calciatori presenti nella Nazionale di Mancini e che l'11 luglio si giocheranno la finale dell'Europeol'...Tra Franck Ribery e la Fiorentina è stato un addio amaro, almeno sentendo le parole del francese: "Non è stato facile. Io sono una persona vera, ho dato veramente tutto, com'è nella mia mentalità. Per ...Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, Franck Ribery, ex centravanti della Fiorentina, ha ricordato così le migliori giocate con la maglia Viola: "È stato bello a San Siro contro l'Inter, peccato ...