Respawn | il team di Star Wars Jedi | Fallen Order vince il premio Miglior posto di lavoro 2021 in USA

(Di sabato 10 luglio 2021) GamesIndustry.biz, il noto portale dedicato al lato economico/finanziario dell'industria videoludica, ha recentemente condiviso i risultati dell'annuale premiazione "Best Places To Work", evento che premia lei aziende e case di sviluppo americane, ritenute ile dove lavorare. Come vengono scelte le compagnie vincitrici? Innanzitutto, le aziende devono condividere i propri dati relativi a stipendi, benefit, vacanze e altro, per la creazione di un punteggio parziale (circa il 25% del voto complessivo), al quale vengono successivamente sommati i punti derivati dai sondaggi anonimi effettuati presso i dipendenti: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Respawn team

Everyeye Videogiochi

Ilcontinuerà a lavorare a "un'esperienza ispirata ai giocatori per Battlefield 2042 ", ma ha ... Vince Zampella , fondatore di, sarà responsabile della gestione dello studio, come ...... il GM di Ripple Effect Studios , che ha dichiarato: Vince Zampella , fondatore di... designer e ingegneri leader del settore, mentre ilcontinua il suo lavoro pionieristico su Battlefield ...Respawn Entertainment, insieme a Iron Galaxy e Iam8bit, è stato giudicato come posto migliore in cui lavorare nel 2021 in USA.Respawn Entertainment, studio autore di Apex Legends e Titanfall, è uno dei posti migliori in cui lavorare nel settore del gaming.