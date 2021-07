Reggio Calabria: è morto Cesare Diano, storico presidente degli industriali reggini e calabresi (Di sabato 10 luglio 2021) Confindustria Reggio Calabria, in ogni sua componente, piange la scomparsa di Cesare Diano, capitano d’industria che ha scritto pagine importantissime della vita economica in riva allo Stretto Reggio Calabria piange Cesare Diano, storico presidente degli industriali reggini e calabresi, ma soprattutto uomo di grande visione e valori che ha lasciato una traccia indelebile. “Confindustria Reggio Calabria, in ogni sua ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Confindustria, in ogni sua componente, piange la scomparsa di, capitano d’industria che ha scritto pagine importantissime della vita economica in riva allo Strettopiange, ma soprattutto uomo di grande visione e valori che ha lasciato una traccia indelebile. “Confindustria, in ogni sua ...

