Referendum eutanasia, la ministra Cartabia blocca la firma digitale. L'associazione Coscioni le scrive: "Così si negano diritti civili, rimedi" (Di sabato 10 luglio 2021) Altro che transizione digitale. Nonostante l'impegno e delle promesse nell'incontro dello scorso giugno da parte del ministro Vittorio Colao a Marco Gentili, co-Presidente delL'associazione Luca Coscioni e affetto da Sla, la possibilità di sottoscrivere il Referendum sull'eutanasia attraverso l'uso della firma digitale rischia di venire affossata. Il motivo? Nonostante un testo concordato tra il gabinetto dello stesso Colao e i promotori del Referendum, l'emendamento al decreto Semplificazioni che avrebbe consentito fin da subito la ...

petergomezblog : Eutanasia legale, al via i referendum days: 500 banchetti in tutta Italia per raccogliere firme. Aderiscono Fedez,… - marcocappato : Finché si scherza si scherza, ma sull'eutanasia per essere seri si firma il referendum: - fattoquotidiano : Eutanasia legale, 40 anni di leggi incompiute e tentativi a vuoto del Parlamento: ecco perché il referendum è l’ult… - VanessaBraulin : RT @tomm__f: se questo weekend vi fate un giro in città, lasciate una firma per indire il referendum sull’eutanasia: noi giovani abbiamo il… - ass_coscioni : RT @marcocappato: Finché si scherza si scherza, ma sull'eutanasia per essere seri si firma il referendum: -

