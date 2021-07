Reddito di cittadinanza, il referendum di Renzi infiamma i social (Di sabato 10 luglio 2021) Il Reddito di cittadinanza? Per Matteo Renzi e Italia viva di tratta di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. Per questo, spiegano, “nel 2022 proporremo raccolta firme per un referendum abrogativo. Dobbiamo aiutare chi davvero non ce la fa, ma per gli altri incentivare il lavoro e non l’assistenzialismo”. E la proposta, lanciata ieri dall’ex premier nell’incontro con i giovani di Confindustria, non passa inosservata su Twitter, con gli utenti che rilanciano la notizia e attaccano o applaudono all’iniziativa targata Renzi. Tanti i contrari alla proposta. “I ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Ildi? Per Matteoe Italia viva di tratta di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. Per questo, spiegano, “nel 2022 proporremo raccolta firme per unabrogativo. Dobbiamo aiutare chi davvero non ce la fa, ma per gli altri incentivare il lavoro e non l’assistenzialismo”. E la proposta, lanciata ieri dall’ex premier nell’incontro con i giovani di Confindustria, non passa inosservata su Twitter, con gli utenti che rilanciano la notizia e attaccano o applaudono all’iniziativa targata. Tanti i contrari alla proposta. “I ...

Advertising

ItaliaViva : Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che si… - HuffPostItalia : Renzi: 'Raccolta firme per referendum contro reddito di cittadinanza'. Protestano M5S e Leu - FrancescoBonif1 : Il reddito di cittadinanza è una misura che non funziona: quante volte abbiamo letto di furbetti e abusi? La rispos… - Hanan1868 : RT @Arturo_Scotto: Il Reddito di cittadinanza non sarà una misura perfetta. Ma esiste in tutti i paesi europei. In Italia qualcuno lo trova… - MarkAnthonySina : RT @papito1492: Ricevere il reddito di cittadinanza sarebbe diseducativo, e a dirlo è quello che prende 80 mila euro per fare conferenze in… -