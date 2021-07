Reddito di cittadinanza, brutte notizie per gli italiani. (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha espresso l’intenzione di raccogliere firme al fine di indire un referendum abrogativo per cancellare il Reddito di cittadinanza. Un referendum Davanti alla platea del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria ha focalizzato il suo obiettivo: Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che siano gli italiani a dire se il Reddito di cittadinanza è diseducativo e se va mantenuto o no. Intervenuto in streaming Renzi si mostra agguerrito e pronto per ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 luglio 2021) Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha espresso l’intenzione di raccogliere firme al fine di indire un referendum abrogativo per cancellare ildi. Un referendum Davanti alla platea del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria ha focalizzato il suo obiettivo: Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un referendum abrogativo deldi. Vogliamo che siano glia dire se ildiè diseducativo e se va mantenuto o no. Intervenuto in streaming Renzi si mostra agguerrito e pronto per ...

Advertising

ItaliaViva : Nel 2022 partiremo con una raccolta firme per un Referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. Vogliamo che si… - lucatelese : #Renzi raccoglie le firme contro il reddito di cittadinanza. In Arabia Saudita non si usa. - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, persino Confindustria ignora Renzi: cade nel vuoto l’idea di un referendum abrogativo. L’u… - raffaele_avella : RT @giuliaselvaggi2: Ultim’ora: Renzi propone il referendum per abolire il reddito di cittadinanza ma si dimentica di dire che se perde las… - marcusPiero : IL TRADITORE PREPARA UNA NUOVA MASCALZONATA!! Reddito di cittadinanza, il referendum di Renzi infiamma i social -… -