Recovery: Gentiloni, 'fiducioso approvazione martedì piano italiano' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. – (Adnkronos) – "Sono fiducioso che il piano italiano sia fra i dodici che saranno approvati martedi' prossimo" dalla Commissione Europea. Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, a margine del G20 Finanze di Venezia, ricordando come "l'Italia è molto impegnata in questo momento fra riforme e proposte legislative". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

