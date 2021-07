Rasy | cinque fotografe | specchio rovesciato della modernità

(Di domenica 11 luglio 2021) L’ultimo libro di Elisabetta– Le indiscrete Storia didonne che hanno cambiato l’immagine del mondo (Mondadori, pp. 252, euro 20,00) – è un vero e proprio sequel. L’autrice, infatti, aveva già pubblicato nel 2019 un altro volume dedicato a figure femminili di rottura, chiamandolo allora Le disobbedienti. Storie di sei donne che hanno cambiato l’arte. Non sono però soltanto i titoli a costituire queste opere come una curiosa narrazione ‘in due tomi’; sono piuttosto le scelte di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... 252 pagine, 19 euro) Con Le indiscretecontinua l'opera iniziata con Le disobbedienti : ... In questo nuovo libro incontriamoprotagoniste della fotografia del XX secolo: la rivoluzionaria ...Mercoledì 28 luglio " Ore 21:30 Il gran finale è con Elisabettae Le indiscrete. Storie didonne che hanno cambiato l'immagine del mondo.ritratti di grandi fotografe accomunate ...Ogni giorno uno o addirittura due incontri con l’Autore, nel cuore della Regina delle Dolomiti. È la carrellata da record di oltre 50 eventi che propone per l’estate la XXIV Edizione di Una Montagna d ...SESTO FIORENTINO - Nuovo appuntamento oggi alle 18.30 in piazza Ginori con Libraria, la rassegna di incontri e storie promossa dalla Libreria Rinascita.