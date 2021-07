Rapallo | Giorgia Meloni | “La sinistra è incartata | come a morra cinese | islamico batte omosessuale e donna violentata”

(Di sabato 10 luglio 2021) “Quella dellaè una specie di, si sono incartati. Lacomla violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parla più. Quindi nelladellaimmigratodonne”. Lo ha affermato, presidente di Fratelli d’Italia, intervistata da Mario Giordano aper la presentazione del libro “Io sono”. L'articolo proviene ...

fattoquotidiano : Rapallo, Giorgia Meloni: “La sinistra è incartata, come a morra cinese: islamico batte omosessuale e donna violenta… - Eduardoasua : Dalla bellissima Rapallo (Genova), intervista di Giorgia Meloni con Mari... - errezeta70 : Oggi a Rapallo incontro con Giorgia Meloni per la presentazione del suo libro #iosonogiorgia Una bellissima gior… - radioaldebaran : Giorgia Meloni ha presentato il suo libro a #Rapallo - #Politica - - SURU82454561 : @GiorgiaMeloni @GiovanniToti @RegLiguria Dai che ti aspettiamo a Rapallo Giorgia! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rapallo Giorgia

... manda così un messaggio forte e dinamico a latere del Congresso Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Genova/al quale hanno partecipato Matteo Salvini,Meloni, ...Lo ha detto la leader di Fratelli d'ItaliaMeloni adove è intervenuta per presentare il suo libro. "Ci sono sicuramente elementi interessanti come i tempi certi per le indagini ..."Quella della sinistra è una specie di morra cinese, si sono incartati. La sinistra combatte la violenza contro le donne, però nei casi in cui responsabile della violenza è un immigrato non se ne parl ...Giorgia Meloni a Rapallo ha presentato il suo libro con Mario Giordano. Ad attenderla una folla circa 500 persone con cappellino tricolore. La leader di Fratelli d’Italia ha toccato vari temi tra cui ...