Rai – Venerato: “Emerson Palmieri, il Chelsea abbasserà il prezzo: c’è tempo. Di Lorenzo allo United? Non credo” (Di sabato 10 luglio 2021) Ciro Venerato interviene sulle ultime trattative di calciomercato del Napoli. Una di quelle più interessanti riguarda sicuramente Emerson Palmieri. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato il giocatore piace “moltissimo al Napoli che si vuole giocare la carta del feeling tra Emerson Palmieri e Spalletti”. Venerato si dice più “sereno sulla trattativa per il difensor da quando ha parlato Spalletti”. Questo non significa che l’affare è fatto, anzi bisogna ancora trovare l’intesa, in questo senso ballano più ipotesi: “Il Napoli vorrebbe che il Chelsea esercitasse la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 10 luglio 2021) Cirointerviene sulle ultime trattative di calciomercato del Napoli. Una di quelle più interessanti riguarda sicuramente. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato il giocatore piace “moltissimo al Napoli che si vuole giocare la carta del feeling trae Spalletti”.si dice più “sereno sulla trattativa per il difensor da quando ha parlato Spalletti”. Questo non significa che l’affare è fatto, anzi bisogna ancora trovare l’intesa, in questo senso ballano più ipotesi: “Il Napoli vorrebbe che ilesercitasse la ...

