Raffaella Carrà: l’ultima foto prima della scomparsa e un dono “segreto” ai volontari (Di sabato 10 luglio 2021) L'ultima foto di Raffaella Carrà poche settimane prima della scomparsa e l'ultimo atto d'amore: ha donato un immobile ai volontari dell'Argentario. Raffaella Carrà appare nella sua ultima foto pubblica con un gruppo di volontari: la showgirl, poco prima di morire ha donato un suo immobile a un'associazione dell'Argentario. Nella foto, Raffaella Carrà indossa un soprabito e ha il volto completamente coperto dagli occhiali scuri e dalla ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) L'ultimadipoche settimanee l'ultimo atto d'amore: ha donato un immobile aidell'Argentario.appare nella sua ultimapubblica con un gruppo di: la showgirl, pocodi morire ha donato un suo immobile a un'associazione dell'Argentario. Nellaindossa un soprabito e ha il volto completamente coperto dagli occhiali scuri e dalla ...

