Raffaella Carrà, è subito “giallo” per l’eredità: tutte le fortune della showgirl (Di sabato 10 luglio 2021) I funerali di Raffaella Carrà, Regina della Tv si sono tenuti solo ieri, ma i rumors sulla sua eredità sono già iniziati a circolare Raffaella Carrà con Sergio Japino e Luciana Littizzetto (Instagram)La sua scomparsa ha commosso milioni di italiani che la seguivano da decenni. I messaggi di cordoglio e di tristezza hanno invaso i social e la Rai ha deciso di tributarle il giusto omaggio con la diretta dei suoi funerali, celebrati ieri a Roma nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Il ricordo di Raffaella Carrà, una delle ultime icone della storia ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) I funerali di, ReginaTv si sono tenuti solo ieri, ma i rumors sulla sua eredità sono già iniziati a circolarecon Sergio Japino e Luciana Littizzetto (Instagram)La sua scomparsa ha commosso milioni di italiani che la seguivano da decenni. I messaggi di cordoglio e di tristezza hanno invaso i social e la Rai ha deciso di tributarle il giusto omaggio con la diretta dei suoi funerali, celebrati ieri a Roma nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Il ricordo di, una delle ultime iconestoria ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - _Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - GioiaStefani : RT @qn_lanazione: Poco prima di morire #RaffaellaCarrá ha donato la sua palestra alla #Misericordia - diminombreee : immagina aver vissuto tutta o buona parte della carriera di Raffaella Carrà e non aver mai capito in cosa credeva,… -