Raffaella Carrà a favore delle adozioni per le coppie gay, il suo discorso da ricordare (Di sabato 10 luglio 2021) La bandiera arcobaleno posata da Vladimir Luxuria sulla bara di Raffaella Carrà è stata strumentalizzata da alcuni esponenti della destra di cui non voglio fare neanche il nome. Quel gesto è stato però a mio avviso doveroso dato che Raffaella Carrà ha sempre dichiarato apertamente di essere vicina alla comunità LGBT+ fin dai primissimi anni '70. Recentemente su questo sito ho anche fatto un articolo ricordando tutte le volte che la showgirl ha combattuto l'omofobia, senza ovviamente dimenticare le più recenti, come quando si è presentata con una giacca con l'arcobaleno durante la prima puntata della prima edizione di The ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Migliaia alla sfilata del Gay Pride: molti caschetti biondi a ricordare la Carrà. Zan in testa al corteo Molte le parrucche con caschetto biondo per ricordare Raffaella Carrà , icona a difesa dei gay scomparsa pochi giorni fa. La sfilata ha inneggiato al ddl Zan. E il deputato Alessandro Zan ha voluto ...

