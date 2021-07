Raffaella Carrà, 3 milioni di spettatori per l’addio in tv (Di sabato 10 luglio 2021) L’affetto e l’ammirazione degli spettatori televisivi italiani per Raffaella Carrà l’hanno accompagnata anche nell’ultimo viaggio. La diretta dei funerali della conduttrice curata su Rai1 dal Tg1 e in onda dalle 11.41 alle 13.26 è stata infatti seguita da 2.974.000 spettatori, con il 28,3 di share. Ai telespettatori di Rai1 vanno inoltre sommati quelli che hanno seguito i funerali a cura del Tg4 su Rete4, che sono stati altri 423.000 spettatori con il 4.1% di share. Lacrime, commozione, applausi prolungati ma anche gioia e sorrisi. Così l’Italia ha dato oggi l’ultimo saluto a ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) L’affetto e l’ammirazione deglitelevisivi italiani perl’hanno accompagnata anche nell’ultimo viaggio. La diretta dei funerali della conduttrice curata su Rai1 dal Tg1 e in onda dalle 11.41 alle 13.26 è stata infatti seguita da 2.974.000, con il 28,3 di share. Ai teledi Rai1 vanno inoltre sommati quelli che hanno seguito i funerali a cura del Tg4 su Rete4, che sono stati altri 423.000con il 4.1% di share. Lacrime, commozione, applausi prolungati ma anche gioia e sorrisi. Così l’Italia ha dato oggi l’ultimo saluto a ...

