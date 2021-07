Quarto Grado e il caso Ciro Grillo | l’audio della vittima | cosa confessa ad un’amica

PetraLeonardi : Quanta amarezza, finalmente dopo 17 anni sono arrivati quelli di quarto grado a spiegargli chi ha preso Denise.. qu… - CorriereUmbria : Denise Pipitone, 'la pista della Tunisia'. Sospetti a Quarto Grado e spunta un nome | Video #DenisePipitone… - tempoweb : #DenisePipitone, a #QuartoGrado il disastro delle intercettazioni. Nuzzi sbotta: hanno fatto una boiata… - LenaLizard : @francoberardi18 @rubio_chef Ti sfugge che se sbarchi a Tel Aviv e dichiari di andare in Palestina ti fanno il quar… - Anaid703 : RT @gnemaff: Ma vi pare che ci deve battere quarto grado???no way!! #Venti20Vol2 #giuliaxtv8 -

Lì abbiamo scoperto che voleva sposare un ragazzo, è stata via un paio di mesi". "Quarto Grado", per la prima volta, mostra il verbale di Danish Hasnain, l'uomo accusato dell'omicidio di Saman Abbas, ...Quarto Grado, in onda venerdì 9 luglio su Retequattro, ha affrontato il caso di Denise Pitone. La procura di Marsala ha riaperto dopo 17 anni l'inchiesta sulla bimba scomparsa nel nulla (era il ...