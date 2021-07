Quanto guadagnano i calciatori in Italia? Il 56% sotto i 50mila euro (Di sabato 10 luglio 2021) Quanto guadagnano i calciatori in Italia? Non tutti hanno stipendi milionari, come i big della Serie A. Anzi, ben oltre il 50% guadagna meno di 50mila euro lordi l’anno. L’Inps nelle scorse settimane ha pubblicato l’Osservatorio relativo al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), da cui emerge come gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 10 luglio 2021)in? Non tutti hanno stipendi milionari, come i big della Serie A. Anzi, ben oltre il 50% guadagna meno dilordi l’anno. L’Inps nelle scorse settimane ha pubblicato l’Osservatorio relativo al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP), da cui emerge come gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato L'articolo

