Puglia, 5 anni fa la strage dei treni. Spunta la prima telefonata al 118: "Ragazzi, qui c'è una maxi emergenza". I soccorsi, il processo, la giustizia attesa (Di domenica 11 luglio 2021) Il 12 luglio 2016, sulla linea a binario unico di Ferrotramviaria, tra Corato e Andria, 23 persone persero la vita in uno dei più grandi disastri ferroviari del Paese. Le famiglie delle vittime aspettano ancora l'esito processo che finora ha cambiato quattro sedi

