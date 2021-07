Provincia, approvato il bilancio 2020 della società partecipata Sannio Europa (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – approvato il bilancio d’esercizio 2020 di Sannio Europa, società interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, i cui dati principali possono così riassumersi: totale attività € 1.115.375; utile d’esercizio € 609. È quanto si apprende all’esito dell’assemblea dei soci, svoltasi alla Rocca dei Rettori, sotto la guida del presidente della Provincia, Antonio Di Maria che, preso atto anche del parere positivo reso dal Revisore unico, ha approvato il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –ild’eserciziodiinteramentedalladi Benevento, i cui dati principali possono così riassumersi: totale attività € 1.115.375; utile d’esercizio € 609. È quanto si apprende all’esito dell’assemblea dei soci, svoltasi alla Rocca dei Rettori, sotto la guida del presidente, Antonio Di Maria che, preso atto anche del parere positivo reso dal Revisore unico, hail ...

