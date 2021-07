Probabili formazioni Italia-Inghilterra, le ultime novità. Un solo ballottaggio per Mancini (Di sabato 10 luglio 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’attesissima sfida tra Italia e Inghilterra, finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. L’atto conclusivo della rassegna continentale andrà in scena domenica 11 luglio allo stadio Wembley di Londra con fischio d’inizio alle ore 21. Il Commissario Tecnico azzurro Roberto Mancini ha tutti a disposizione (ad eccezione di Leonardo Spinazzola) per la partita di domani e dovrebbe confermare l’undici di partenza già visto in semifinale con la Spagna, anche se resta forse un unico ballottaggio sulla fascia destra. Giovanni Di Lorenzo rimane favorito su Alessandro Florenzi ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’attesissima sfida tra, finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile. L’atto conclusivo della rassegna continentale andrà in scena domenica 11 luglio allo stadio Wembley di Londra con fischio d’inizio alle ore 21. Il Commissario Tecnico azzurro Robertoha tutti a disposizione (ad eccezione di Leonardo Spinazzola) per la partita di domani e dovrebbe confermare l’undici di partenza già visto in semifinale con la Spagna, anche se resta forse un unicosulla fascia destra. Giovanni Di Lorenzo rimane favorito su Alessandro Florenzi ...

