**Privacy: nuove linee guida sui cookie, basta un clic per non essere tracciati** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove linee guida sui cookie, con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line. Il provvedimento è stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno. Basterà un clic sul banner per non essere tracciati. Ed i titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle linee guida. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvatosui, con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line. Il provvedimento è stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno. Basterà unsul banner per nontracciati. Ed i titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle. L'articolo proviene da ...

Advertising

giornalettismo : Dal consenso alla privacy e allo scrolling, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove line… - TV7Benevento : **Privacy: nuove linee guida sui cookie, basta un clic per non essere tracciati** (3)... - TV7Benevento : **Privacy: nuove linee guida sui cookie, basta un clic per non essere tracciati**... - valeriodistefan : New post: COOKIE: dal Garante privacy nuove Linee guida a tutela degli utenti - GUIDOdipp : Il #GarantePrivacy @GPDP_IT ha pubblicato le nuove linee guida sui #cookie. Particolare attenzione è dedicata al te… -

Ultime Notizie dalla rete : **Privacy nuove Albenga, nuovo bando Arte per l'assegnazione di case popolari per l'assegnazione di nuove case popolari è una grande opportunità per i cittadini in situazione di ...RSS - Sezioni e aree tematiche INFO E CONTATTI Pieffe Edizioni " Pubblicazioni Copyright e Privacy ...

L'evoluzione della comunicazione a distanza ...GDPR ha infatti creato delle basi nuove per la gestione dei dati degli utenti e, parte del recente successo di Telegram a discapito di WhatsApp , è dovuto proprio a questioni legate alla privacy, i ...

**Privacy: nuove linee guida sui cookie, basta un clic per non essere tracciati** Il Tempo Dal Garante della Privacy nuove linee guida sui cookie Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove Linee guida sui cookie, con l'obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali qu ...

Facebook, più privacy e più e-commerce. Le nuove strategie del social "È la nuova ricetta di Facebook. Nello specifico Facebook sta sviluppando tecnologie per rafforzare la privacy e aiutare a ridurre la quantità di informazioni personali utilizzate, pur consentendo di ...

per l'assegnazione dicase popolari è una grande opportunità per i cittadini in situazione di ...RSS - Sezioni e aree tematiche INFO E CONTATTI Pieffe Edizioni " Pubblicazioni Copyright e......GDPR ha infatti creato delle basiper la gestione dei dati degli utenti e, parte del recente successo di Telegram a discapito di WhatsApp , è dovuto proprio a questioni legate alla, i ...Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato nuove Linee guida sui cookie, con l'obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali qu ..."È la nuova ricetta di Facebook. Nello specifico Facebook sta sviluppando tecnologie per rafforzare la privacy e aiutare a ridurre la quantità di informazioni personali utilizzate, pur consentendo di ...