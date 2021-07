Primo italiano vaccinato a Londra | a Wembley per tifare azzurri con la maglia del Monopoli

(Di sabato 10 luglio 2021)- Con i colori biancoverdi al'Italia. Ed è bastato il selfie con ladella squadra del 'calcio 1966', che milita in serie C, a rendere ulteriormente famoso Andrea ...

Advertising

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chi… - BlancheStefy : RT @LiaCapizzi: È tutto vero! Berrettini è in finale a #Wimbledon Il primo italiano nella STORIA ???? La forza del gioco ma soprattutto la t… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: #Cannes2021 Caldi applausi al primo italiano sulla Croisette, il regista Jonas #Carpignano nella sezione 'Quinzaine des Real… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo italiano

Così l'ambasciatorea Malta, Fabrizio Romano , spiega all'Adnkronos il contesto in cui si ...Paese della Ue, la misura che prevede che 'a partire dal 14 luglio si potrà accedere all'..." E' la battaglia di tutti " ricorda ilcittadino che ha parlato con il ministro del Lavoro, ... o della Toscana, ma una realtà importante a livello". Tra i vari politici che oggi sono ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.PORTO SANTO STEFANO. Un ultimo gesto di generosità dalla più grande della tv italiana alla terra dove amava rifugiarsi, l'Argentario. Poco prima di morire Raffaella Carrà ha firmato da un notaio la do ...