Prima udienza per il figlio di Grillo. Con comizio anti-M5S della Bongiorno. Aperto dinanzi al Gup il procedimento per stupro. Arringa della legale-senatrice leghista contro Bonafede (Di sabato 10 luglio 2021) Ieri udienza preliminare del processo per stupro a Ciro Grillo e i suoi amici. I quattro non sono in aula ma c'è ovviamente l'avvocatessa della presunta vittima e cioè la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno. La leghista inizia – come dovere di ogni buon legale – a perorare la causa per cui è pagata. E lo fa bene. Tanto in aula quanto a favore di telecamere. Però poi accade un fatto che dà la cifra di come la Bongiorno, proprio in forza di questo delicato caso giudiziario dagli ...

