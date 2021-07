Previsioni meteo, domenica nuovo sprint dei termometri: caldo e sole su tutta Italia (Di sabato 10 luglio 2021) Le Previsioni meteo di domani, confermano che domenica 11 luglio sarà un giornata molto calda e soleggiata su tutta Italia. Come di consueto bisognerà mettere in conto qualche occasionale acquazzone ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Ledi domani, confermano che11 luglio sarà un giornata molto calda eggiata su. Come di consueto bisognerà mettere in conto qualche occasionale acquazzone ...

