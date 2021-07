Previsioni meteo, domenica di sole ma da lunedì nuovi nubrifragi e calo delle temperature (Di sabato 10 luglio 2021) La grandinata record di giovedì, con bombe di ghiacchio piovute su tutta la Lombardia, in particolar modo a Rozzano, nel Milanese, poi di nuovo caldo venerdì e sabato. Ma che tempo ci attende nei ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 luglio 2021) La grandinata record di giovedì, con bombe di ghiacchio piovute su tutta la Lombardia, in particolar modo a Rozzano, nel Milanese, poi di nuovo caldo venerdì e sabato. Ma che tempo ci attende nei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Meteo I Queste le previsioni del tempo per oggi 10 luglio 2021 #ANSA - valtellinatweet : Previsioni meteo per domenica - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - soleggiato oggi su tutta la regione con temperature in rialzo (max 32-34°C). Domani qualche addensamento… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Meteo I Queste le previsioni del tempo per oggi 10 luglio 2021 #ANSA - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - TEMPO STABILE, ma ben presto tornano i #TEMPORALI; le previsioni -