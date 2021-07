Prescrizione, da “ce lo chiede l’Ue” ai “rimedi per bloccare la clessidra”: le affermazioni della ministra Cartabia confrontate con i fatti (Di sabato 10 luglio 2021) Ricorda “gli impegni presi con l’Europa“, che però chiedeva una riforma di segno opposto. Sostiene di volere “tempi certi e determinati” per i processi, senza considerare che, con le nuove norme, la metà dei fascicoli rischiano di andare in fumo. E annuncia rimedi speciali contro le tattiche dilatorie che però non compaiono nel testo approvato. Il via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del processo penale, dice al Corriere della Sera la Guardasigilli del governo Draghi Marta Cartabia, è “un traguardo importante, raggiunto grazie alla determinata guida del premier“, che ha permesso di azzerare “le distanze tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Ricorda “gli impegni presi con l’Europa“, che peròva una riforma di segno opposto. Sostiene di volere “tempi certi e determinati” per i processi, senza considerare che, con le nuove norme, la metà dei fascicoli rischiano di andare in fumo. E annunciaspeciali contro le tattiche dilatorie che però non compaiono nel testo approvato. Il via libera in Consiglio dei ministri alla riforma del processo penale, dice al CorriereSera la Guardasigilli del governo Draghi Marta, è “un traguardo importante, raggiunto grazie alla determinata guida del premier“, che ha permesso di azzerare “le distanze tra ...

