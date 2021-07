Pierpaolo Pretelli sulla love story con Giulia Salemi | ”Tra noi c’è molta chimica”

(Di sabato 10 luglio 2021), in questi giorni, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato della storia d’amore che sta attualmente vivendo con. L’ex velino ha fatto presente che la suaprocede a gonfie vele sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista dell’intimità. La storia d’amore dei Prelemi a telecamere spente si è evoluta in positivo. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo le dichiarazioni rilasciate daalla rivista diretta da Alfonso Signorini.elogia ...

Un periodo magico per Giulia Salemi. Grazie alla partecipazione al GF Vip 5, la bellissima influencer italo persiana ha trovato l'amore con. I due non si sono separati un attimo dopo la fine del programma: la loro storia procede a gonfie vele! Ma non è tutto: anche dal punto di vista lavorativo, tantissime importanti ...Proprio nell'ultima edizione del reality di Canale 5 , Giulia ha trovato l'amore e si è fidanzata con un altro ex gieffino, ovvero. Se inizialmente la loro storia aveva fatto ...Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tutto procede nel migliore dei modi. La coppia, sbocciata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sta trascorrendo l'estate in armonia, tra baci, pas ...Conosciamo tutti Giulia Salemi per essere una nota influencer e per aver preso parte per ben due volte al Grande Fratello vip. Proprio nell'ultima edizione del reality di Canale 5, Giulia ha trovato l ...