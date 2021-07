Pierluigi Pardo passa a Dazn | Mediaset annuncia azioni legali La situazione

(Di sabato 10 luglio 2021)sembrava vicinissimo alla riconferma con, ma l’annuncio diha scatenato una contesa inaspettata. LaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Ore frenetiche e calde non solo per il mercato dei calciatori L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Pierluigi Pardo

Oltre alla separazione conflittuale tra Mediaset e, di cui si è già accennato , potrebbero esserci altri colpi di scena.E' guerra tra Mediaset e il giornalistadopo l'annuncio da parte di Dazn , che ha acquistato i diritti della serie A per i prossimi tre anni, della presenza del telecronista nella squadra della prossima stagione. 'A seguito ...