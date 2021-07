Pierluigi Pardo | Mediaset minaccia cause legali | cosa è successo?

(Di sabato 10 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È quasi rottura tra. L’azienda di Piersilvio Berlusconidi passare a vie: ecco cheIl clima si fa teso tra, con quest’ultima che ha promesso di agire, per vie, in tutte le sedi competenti nei confronti del telecronista in seguito al grave inadempimento delle

E' guerra tra Mediaset e il giornalistadopo l'annuncio da parte di Dazn , che ha acquistato i diritti della serie A per i prossimi tre anni, della presenza del telecronista nella squadra della prossima stagione. 'A seguito ...Bufera tra Mediaset eper l'accordo con Dazn che il giornalista e telecronista avrebbe sottoscritto nonostante ne avesse già uno in essere, e in esclusiva, con la società milanese. Per questo motivo ...È guerra tra Mediaset e Pierluigi Pardo. L'azienda ha annunciato con una nota ufficiale di esser pronta ad agire per vie legali contro il giornalista e telecronista, attualmente ...È quasi rottura tra Pierluigi Pardo e Mediaset. L'azienda di Piersilvio Berlusconi minaccia di passare a vie legali: ecco che cosa è successo ...