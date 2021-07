Pierluigi Pardo ha violato gli accordi di esclusiva, Mediaset gli fa causa (Di sabato 10 luglio 2021) La piattaforma streaming, più famosa per lo sport, Dazn, ha presentato, Pierluigi Pardo fra la sua squadra di telecronisti e presentatori per la nuova stagione di Serie A 2021-2024. Questo ha fatto adirare Mediaset, in competizione con Dazn, in quanto Pardo aveva un accordo di esclusiva, con l’azienda milanese. Da Cologno Monzese, si è deciso che partirà un’azione legale contro il giornalista, che non ha rispettato gli accordi del contratto. Mediaset contro Pierluigi Pardo Giovedì, Dazn ha annunciato la sua squadra di telecronisti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021) La piattaforma streaming, più famosa per lo sport, Dazn, ha presentato,fra la sua squadra di telecronisti e presentatori per la nuova stagione di Serie A 2021-2024. Questo ha fatto adirare, in competizione con Dazn, in quantoaveva un accordo di, con l’azienda milanese. Da Cologno Monzese, si è deciso che partirà un’azione legale contro il giornalista, che non ha rispettato glidel contratto.controGiovedì, Dazn ha annunciato la sua squadra di telecronisti e ...

