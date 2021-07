Pfizer e Moderna, danni al cuore. Dopo 20mila vaccinati gli esperti avvisano (Di sabato 10 luglio 2021) A mesi di distanza dall’avvio della campagna di vaccinazione, l’Agenzia Europea per il Farmaco – Ema – informa che i vaccini anti Covid di Pfizer e Moderna potrebbero essere associati al rischio di miocardite e pericardite. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 1400 unità. Da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 luglio 2021) A mesi di distanza dall’avvio della campagna di vaccinazione, l’Agenzia Europea per il Farmaco – Ema – informa che i vaccini anti Covid dipotrebbero essere associati al rischio di miocardite e pericardite. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono saliti di 1400 unità. Da L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LaStampa : Covid, l’Ema mette in guardia: “Pfizer e Moderna possono provocare problemi al cuore” - LauraCarrese : RT @bisagnino: Problemi respiratori, dolori al petto e palpitazioni: Pfizer e Moderna aggiornano il bugiardino, e l’esperimento continua ht… - roseinvain : sono incazzatissima perché mi hanno fatto il moderna invece che pfizer. io ogni volta mi dicevo “se vado e non mi… - CivitPatrizia : @RobertoBurioni Egregio dott. vorrei sapere se sono vere le voci che circolano sul fatto che Ema avrebbe diffuso n… - LauraCarrese : RT @bisagnino: Pfizer e Moderna, nuovi effetti collaterali! Aggiornato il bugiardino in base a nuovi malori: poi non offendetevi se vi chia… -