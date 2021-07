“Pesanti controindicazioni. Soprattutto sull’identità di genere”: la presidente di Arcilesbica critica il Ddl Zan (Di sabato 10 luglio 2021) Il dibattito politico sul Ddl Zan non accenna a placarsi, tra chi lo difende a spada tratta e chi invece avanza critiche più o meno Pesanti nei confronti del disegno di legge. Tra le tanti voci di dissenso, stupisce trovare anche quella di Arcilesbica, che chiede di introdurre alcune modifiche. Come riportato dal quotidiano “Il Giornale”, la presidente nazionale di Arcilesbica, Cristina Gramolini, ha cercato di fare chiarezza su quella che è la posizione dell’associazione. LEGGI ANCHE => Ddl Zan, la Ferragni contro Matteo Renzi: la replica dell’ex Premier Da mesi Arcilesbica ritiene ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 luglio 2021) Il dibattito politico sul Ddl Zan non accenna a placarsi, tra chi lo difende a spada tratta e chi invece avanza critiche più o menonei confronti del disegno di legge. Tra le tanti voci di dissenso, stupisce trovare anche quella di, che chiede di introdurre alcune modifiche. Come riportato dal quotidiano “Il Giornale”, lanazionale di, Cristina Gramolini, ha cercato di fare chiarezza su quella che è la posizione dell’associazione. LEGGI ANCHE => Ddl Zan, la Ferragni contro Matteo Renzi: la replica dell’ex Premier Da mesiritiene ...

annaros70527446 : @vladiluxuria ZAN ZAN! NON SOLO IL VATICANO ANCHE LA PRESIDENTE DI ARCILESBICA CRISTINA GRAMOLINI DISTRUGGE IL DDL… - annaros70527446 : @ZanAlessandro ZAN ZAN! NON SOLO IL VATICANO ANCHE LA PRESIDENTE DI ARCILESBICA CRISTINA GRAMOLINI DISTRUGGE IL DDL… - annaros70527446 : @EnricoLetta ZAN ZAN! NON SOLO IL VATICANO ANCHE LA PRESIDENTE DI ARCILESBICA CRISTINA GRAMOLINI DISTRUGGE IL DDL Z… - annaros70527446 : @Deputatipd ZAN ZAN! NON SOLO IL VATICANO ANCHE LA PRESIDENTE DI ARCILESBICA CRISTINA GRAMOLINI DISTRUGGE IL DDL ZA… - HydraTheBlue : @ChristianBisti @Invinctus1 @mariobianchi18 @AlessiaLautone Un po’ come i Trumpiani di tutto il mondo che hanno osa… -