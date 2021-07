Perché la campagna elettorale di Napoli si è fatta già bollente

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ Fulvio Martusciello, il numero uno di Forza Italia a, a premere il piede sull’acceleratore. Ancora oggi: “manesca controMaresca”, è stata la sua battuta che ha ricordato la rissa che c’è stata l’altra mattina ai Quartieri Spagnoli. L’eurodeputato azzurro, del resto, è troppo esperto del mare della politica e delle campagne elettorali per non sapere che, per recuperare gli almeno 10 punti che distanziano il suo candidato sindaco, Catello Maresca, da quello del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Gaetano Manfredi, bisogna alzare i toni. Giocare per forza ...