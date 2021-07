Pentathlon moderno | Olimpiadi Tokyo 2021 | le speranze di medaglia dell’Italia Elena Micheli ci prova | Alice Sotero outsider

(Di sabato 10 luglio 2021) Lo scorso 30 giugno la UIPM, ovvero l’Unione Internazionale del, ha rilasciato l’elenco completo dei 72 qualificati alledi: in Giappone l’Italia sarà protagonista ai Giochi conednell’individuale femminile.aveva staccato il pass diretto per i Giochi con l’argento ai Mondiali 2019 e di recente ha dato ottimi segnali verso lecon il quinto posto nella rassegna iridata, ultimo grande evento prima dei Giochi con un field ...

Advertising

_Carabinieri_ : Campionati Europei di Pentathlon moderno a Nizhnj Novgorod (RUS). Il Car. Giuseppe Mattia Parisi con Roberto Michel… - OA_Sport : #Pentathlon moderno, Olimpiadi Tokyo 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Elena #Micheli ci prova, Alice… - EmergenzaH24 : RT @SM_Difesa: Campionati Europei di Pentathlon moderno a Nizhnj Novgorod (RUS) Complimenti al Car. Giuseppe Mattia Parisi che ha vinto la… - FrancescoPonzin : @pesceriso e pentathlon moderno (direi la corsa) - forzearmateeu : Un nuovo post (Campionati Europei di Pentathlon moderno - Il Carabiniere Mattia Parisi sul podio d'orato) è stato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pentathlon moderno

OA Sport

... Eleonora Giorgi Canoa : Francesca Genzo Ciclismo : Francesco Lamon, Marta Bastianelli, Letizia Paternoster Nuoto : Federico Poggio, Ilaria Bianchi, Martina Carraro: Alice Sotero ...• La Trasmissione del patrimonio del proprio sport che corre da Irma Testa, prima pugile donna italiana qualificata alle Olimpiadi, a Giorgio Malan, giovane promessa del. &...Lo scorso 30 giugno la UIPM, ovvero l’Unione Internazionale del pentathlon moderno, ha rilasciato l’elenco completo dei 72 qualificati alle Olimpiadi di Tokyo: in Giappone l’Italia sarà protagonista ...Seconda medaglia per l'Italia agli Europei senior di pentathlon moderno in corso a Nizhny Novgorod, in Russia: dopo l'oro nella staffetta maschile conquistata da Giuseppe Mattia Parisi e Roberto Miche ...