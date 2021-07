Pavia | anziano scomparso da casa | ritrovato in stato confusionale

(Di sabato 10 luglio 2021), 10 luglio 2021 - E'nella notte , un po' infreddolito e in, in un'area campestre alla periferia Est di, nella zona di via Francana. L', 86enne ...

Pavia, 10 luglio 2021 - E' stato ritrovato nella notte, un po' infreddolito e in stato confusionale, in un'area campestre alla periferia Est di Pavia, nella zona di via Francana. L'anziano, 86enne affetto da patologia neurodegenerativa, nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 luglio, si era allontanato dalla propria abitazione, senza farvi più rientro. Un uomo di 86 anni era scomparso ieri sera a Pavia: i carabinieri sono riusciti a trovarlo dopo un'ora dalla denuncia della sua sparizione.