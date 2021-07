Papa Francesco | domenica 11 luglio Angelus dall’ospedale Gemelli di Roma | orario e dove guardare la diretta tv

(Di sabato 10 luglio 2021), attesa per l’che domani verrà recitato eccezionalmentedi. Nei giorni scorsi infatti, come è noto, il Pontefice è stato ricoverato al Policlinico per essere sottoposto a un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Le sue condizioni cliniche sono buone e il decorso clinico sta procedendo, come si è appreso nelle scorse ore. Leggi anche: Come sta, le condizioni di salute dopo l’intervento: il bollettino medico, ...

vaticannews_it : #9luglio #PapaFrancesco riceve lettere e disegni dai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli: "Abbiamo saputo che… - vaticannews_it : #9luglio Sotto le finestre del decimo piano del Gemelli, dove da domenica è ricoverato #PapaFrancesco, una ventina… - virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione.

'Sua Santitàha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ad alimentarsi regolarmente e ha proseguito le cure programmate. Ha passeggiato nel corridoio ed ha ...Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il segretario di Stato di, cioè il cardinale Parolin, ha chiamato Salvini e Renzi per esortarli a 'dare un'occhiata' alla legge Zan, ...(RagusaNews) Ma nel pomeriggio questo sessantenne peruviano da tanti anni in Italia, è voluto venire al Policlinico Gemelli con una ventina di senzatetto come lui per pregare per la salute di Papa ...“Questo gesto per noi è il segno che le persone che viaggiano e muoiono nel Mediterraneo devono stare nel cuore di tutta la nostra Chiesa. Come piccola parrocchia ci sentiremo meno soli”. Così il ...