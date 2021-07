Pallanuoto | Sardinia Cup 2021 | Italia-Croazia 12-15 I balcanici vincono il torneo

(Di sabato 10 luglio 2021) Va in archivio la seconda gara dellaCupdicon la vittoria dellaai danni dell’per 15-12. I parziali recitano 3-4, 1-6, 6-2, 2-3: allungo deinel secondo quarto, l’prova a rientrare nel terzo, ma la rimonta non si completa. Al termine della gara disputata alla piscina Terramaini di Cagliari, ed arbitrata da Peris e Galkin, queste le dichiarazioni al sito federale del CT azzurro, Alessandro Campagna: “Abbiamo sofferto nell’applicazione difensiva, poi siamo riusciti a cambiare qualcosa ed a rientrare in partita. In ...

