Paleari, la Ternana alza il tiro: si fa dura per la Strega (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Ternana accelera per Alberto Paleari. Dopo aver trovato l’accordo con il portiere, il club umbro cerca quello con il Genoa. La società rossoblu vorrebbe monetizzare dalla cessione dell’estremo difensore, mentre i rossoverdi puntano al prestito secco. L’accordo potrebbe concretizzarsi a metà strada, inserendo un diritto o un obbligo di riscatto e permettendo, così, a Paleari di aggregarsi al gruppo di Cristiano Lucarelli. Una mossa che costringerebbe il Benevento a lasciar perdere la strada che porta all’ex Cittadella, iniziando a vagliare le alternative, a partire da Simone Scuffet ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Laaccelera per Alberto. Dopo aver trovato l’accordo con il portiere, il club umbro cerca quello con il Genoa. La società rossoblu vorrebbe monetizzare dalla cessione dell’estremo difensore, mentre i rossoverdi puntano al prestito secco. L’accordo potrebbe concretizzarsi a metà strada, inserendo un diritto o un obbligo di riscatto e permettendo, così, adi aggregarsi al gruppo di Cristiano Lucarelli. Una mossa che costringerebbe il Benevento a lasciar perdere la strada che porta all’ex Cittadella, iniziando a vagliare le alternative, a partire da Simone Scuffet ...

Advertising

anteprima24 : ** #Paleari, la #Ternana alza il tiro: si fa dura per la #Strega ** - TernanaNews : RT @TernanaNews: RassegnaStampa - CdU - La Ternana aspetta Capone e stringe per Paleari - IamCALCIO : Il #Benevento ha scelto #Paleari per la porta ma deve guardarsi dalla concorrenza della #Ternana e deve vendere… - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Due ostacoli per Paleari: la Ternana e Montipò - Max_Mogavero : #Benevento, Elia e Calò in attesa di formalizzazione. Foggia può affondare il colpo per Brosco, mentre Paleari è vi… -