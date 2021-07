Paestum | al parco archeologico arriva il Ministro delle Politiche Giovanili

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Sarà il, Fabiana Dadone, alla sua prima visita in provincia di Salerno, ad inaugurare lunedì 12 luglio a partire dalle ore 17, ??????, Transizione ecologica e digitale per la next Generation Eu. Territori, corpi, dati e Dieta Mediterranea, la 11° edizione della Societing Summer School, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli e Societing 4.0 con l’intento di produrre riflessioni, approfondimenti e conoscenze sulla transizione ecologica e digitale verso la Next Generation EU ...